Raid des maraîchers – 16e édition ——————————— ### Des rencontres avec les producteurs locaux Rendez-vous les **vendredis soir et samedis matin du 9 juillet au 21 août**, pour des balades à la rencontre des exploitants de la zone maraîchère d’Eysines. Par petits groupes de 12 personnes maximum ([**inscription obligatoire**](https://www.eysines.fr/evenements/raid-des-maraichers-2021/) en amont, aucune inscription possible sur place), vous vous élancez à pied ou à vélo sur un circuit de **visite d’exploitations** agricoles. Les producteurs vous y attendent pour vous parler de leur mode de production, de leur savoir-faire, de leur métier et des différentes variétés de fruits et légumes cultivés sur leurs terres. ### Une plongée dans un environnement préservé Cet événement festif et familial embarque les participants pour des balades estivales sur un vaste territoire préservé de 160 ha, situé à l’ouest de la métropole bordelaise. L’occasion de découvrir ce patrimoine naturel et agricole singulier, véritable réservoir de biodiversité. ### Deux marchés de producteurs Le Raid accueille deux marchés de producteurs de pays : l’un samedi **17 juillet** dès midi sur la grande place du bourg ; l’autre vendredi **27 août** dès 19h au domaine du Pinsan.

Des visites d’exploitations agricoles à la rencontre des producteurs d’Eysines et alentours, pour découvrir les circuits-courts à deux pas de chez soi.

Eysines Gironde



