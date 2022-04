Raid des Gaillards Mauléon, 11 juin 2022, Mauléon.

Raid des Gaillards Place du Château Château de Mauléon Mauléon

2022-06-11 08:00:00 – 2022-06-11 19:00:00 Place du Château Château de Mauléon

Mauléon Deux-Sèvres Mauléon

45 EUR Rorthais Sport Endurance, vous propose le Raid des Gaillards, raid multisport (course au score en binôme).

Au programme: Vtt , Course à pied ,Bike and run , sur le secteur de Mauléon et ses environs , chemins pédestres , secteurs publics ainsi que privés , et bords de sèvre !!

2 formules au choix :

Le Raid Petit Gaillard de 4h … 50 équipes de 2 personnes.

Le Raid Grand Gaillard de 8h … 50 équipes de 2 personnes.

Conditions médicales d’inscription: Certificat médical original datant de moins d’un an à la date de la compétition , avec les mentions de “non contre indication à la pratique du raid nature multisport en compétition” ou une licence FTri en cours de validité .

Clôture des inscriptions le 01/05/22.

+33 9 82 39 56 49

Place du Château Château de Mauléon Mauléon

