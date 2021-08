Raid de la Prade Bazas, 11 septembre 2021, Bazas.

Raid de la Prade 2021-09-11 09:30:00 – 2021-09-11

Bazas Gironde

Tout est en place pour le jour «J» dont les nouveaux trails qui sont plus que jamais sous le signe du plaisir et d’une nature intacte à découvrir !

C’est plus que jamais le moment de se retrouver pour faire du sport, pour partager de nouveau de bons moments et ceci dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

Cette année, vous aurez le privilège de “découvrir” Bazas et son patrimoine autour d’un évènement sportif inédit !

Tous les parcours ont été choisi pour retrouver les sensations du raid multisports mais en privilégiant les traces nature : les circuits VTT et trails au bords de l’eau auront une petite odeur de pinède….

– Raid sportif solo et duo : 1 km de trail urbain, 11 km de VTT, 7 km de trail, 22 km de VTT, 4 km de CO urbaine découverte.

– Raid découverte solo et duo : 1 km de trail urbain, 11 km de VTT, 5 de trail, 17 km de VTT, 2 km de CO urbaine découverte.

EF – OT du Bazadais

dernière mise à jour : 2021-08-25 par