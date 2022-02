Raid Côtier Base Nautique du Toul Ru Mesquer Catégorie d’évènement: Mesquer

Raid Côtier Base Nautique du Toul Ru, 6 août 2022, Mesquer. Raid Côtier

Base Nautique du Toul Ru, le samedi 6 août à 09:00

Sortie conviviale entre voiliers de type croiseur côtier pour un pic nique vers l’Île Dumet

Public

Sortie conviviale entre voiliers de type croiseur côtier pour un pic nique vers l’Île Dumet Base Nautique du Toul Ru Chemin du Bourlandais 44420 Mesquer Mesquer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-06T09:00:00 2022-08-06T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Mesquer Autres Lieu Base Nautique du Toul Ru Adresse Chemin du Bourlandais 44420 Mesquer Ville Mesquer lieuville Base Nautique du Toul Ru Mesquer

Base Nautique du Toul Ru Mesquer https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mesquer/

Raid Côtier Base Nautique du Toul Ru 2022-08-06 was last modified: by Raid Côtier Base Nautique du Toul Ru Base Nautique du Toul Ru 6 août 2022 Base Nautique du Toul Ru Mesquer Mesquer

Mesquer