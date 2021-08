Raid Canyon à la demande Plougonvelin, 15 septembre 2021, Plougonvelin.

Raid Canyon à la demande 2021-09-15 – 2021-09-30 Rando Mer Plage de Perzel

Plougonvelin Finistère Plougonvelin

Parcours en combinaison au pied des falaises

Un semblant de canyoning mais en mer, d’aquacorde mais sans corde, de coasteering mais moins contraignant :

c’est donc marin et marrant, entre sauts et passage dans les fissures. failles et érosions.

Pas de passages obligés, chacun s’invente sa difficulté !

Le bateau est à proximité en sécurité.

Minimum 2 personnes

rando-mer@orange.fr +33 6 71 20 65 03 https://rando-mer.com/

dernière mise à jour : 2021-08-09 par OT IROISE BRETAGNE