Au titre de la direction jeunesse de la ville de Roubaix, les jeunes des Prj Deschepper et Laennec , issus des QPV ont pour projet de réaliser un séjour à Dreux afin de travailler plusieurs points relatifs à leur accès à l’autonomie et la responsabilisation. Ainsi, les équipes du PRJ Deschepper ont pu réfléchir au projet à mettre en place avec et pour les jeunes. Lors de réunions avec les jeunes, une ligne de conduite a été proposée aux jeunes afin qu’ils puissent prendre connaissance des objectifs d’un tel séjour. S’en est suivi tout un travail de recherches et de démarches de la part des jeunes afin qu’ils puissent en amont du séjour commencer à travailler la notion d’autonomie (devis, réservation, lieux, partenaires, etc.). Le séjour est prévu du 30 Octobre 2023 au 03 Novembre 2023, pour 14 jeunes âgés de 13 à 17 ans ,1 directeur et 3 animateurs. Le trajet s’effectuera en minibus. Lieu du séjour : RAID AVENTURE en Pension complète.

Acticités prévue sur place : Canoe, ti à l’arc, vtt, escalade…

Avant le départ : une réunion d’information obligatoire sera mise en place avec les jeunes et leurs parents afin que ces derniers prennent pleinement connaissance du projet.

RAID AVENTURE ORGANISATION chemin de Comteville 28100 DREUX Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

