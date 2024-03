Raid Aventure en Normandie Base de loisirs de Pont d’Ouilly Pont-d’Ouilly, lundi 15 juillet 2024.

Raid Aventure en Normandie Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 15 – 21 juillet Base de loisirs de Pont d’Ouilly 491 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-15T16:00:00+02:00 – 2024-07-15T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-21T00:00:00+02:00 – 2024-07-21T11:58:00+02:00

Un raid aventure où se mêle orientation et découverte sportive. Tous les jours des activités nouvelles s’enchaîneront, plus sensationnelles les unes que les autres !

Projet du Raid :

Kayak et descente de rivière, tir à l’arc, course d’orientation avec un raid, VTT orientation…

Programme établi en fonction de la durée du séjour.

Autres activités : tournois collectifs, veillées, grands jeux, repas à thème…

En fonction du groupe de jeune, le projet pourra être adapté selon les envies des jeunes.

Base de loisirs de Pont d’Ouilly 11 rue du stade René Vallée, 14690 Pont-d’Ouilly Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « vacances-pour-tous@laliguenormandie.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.31.06.11.11 »}]