Raid Aventure des Combrailles Lapeyrouse Lapeyrouse Catégories d’évènement: Lapeyrouse

Puy-de-Dôme

Raid Aventure des Combrailles Lapeyrouse, 14 mai 2022, Lapeyrouse. Raid Aventure des Combrailles Lapeyrouse

2022-05-14 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-14 20:00:00 20:00:00

Lapeyrouse Puy-de-Dôme Lapeyrouse Compétition de raid multisports par équipe. Rando Raid Aventure : découverte et raid sportif. Enchaînement de plusieurs sections par équipe de 2 en VTT, course d’orientation, trail, Run and Bike cap03.raid@gmail.com +33 6 09 13 71 44 https://www.cap03.fr/ Lapeyrouse

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Lapeyrouse, Puy-de-Dôme Autres Lieu Lapeyrouse Adresse Ville Lapeyrouse lieuville Lapeyrouse Departement Puy-de-Dôme

Lapeyrouse Lapeyrouse Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lapeyrouse/

Raid Aventure des Combrailles Lapeyrouse 2022-05-14 was last modified: by Raid Aventure des Combrailles Lapeyrouse Lapeyrouse 14 mai 2022 Lapeyrouse Puy-de-Dôme

Lapeyrouse Puy-de-Dôme