Raid Aventure Ados, 13 avril 2023, Soustons

2023-04-13 – 2023-04-14

Le Raid Aventure Ados c’est 2 jours d’épreuves sportives et de challenge en équipes. Au programme : du VTT, du canoë, de la course à pied et de la course d’orientation.

Ouvert aux jeunes de 12 à 15 ans, résidant sur la communauté de communes. Inscrits par équipe de 5 (masculin, féminin ou mixte) : 4 jeunes et 1 adulte.

Le dossier est en téléchargement sur le site de MACS et à rapporter dans l’espace jeunes le plus proche de chez toi. Seuls les 30 premiers dossiers seront retenus.

MACS et le service des sports de Soustons organisent le » Raid Aventure Ados « . Venez découvrir le patrimoine local et développer votre esprit d’équipe. Ouvert aux jeunes de 12 à 15 ans résidant sur la Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud.

+33 6 32 73 48 26 MACS et Service des Sports de Soustons et espaces de jeunes du territoire

