Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique Un raid à la nage de 7 km qui permet aux nageurs confirmés, assistés de nombreux bénévoles en bateaux, de relier l’île Dumet au port de Piriac. Organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Piriac-sur-Mer, avec le soutien d’acteurs du nautisme piriacais, ce défi sportif a aussi une vocation environnementale.

L’inscription des participants et des bénévoles est à faire sur le site : www.pompiers-piriac.com Le programme se veut aussi festif pour ceux qui restent à terre :

11h30 – Convocation des nageurs sur le port de plaisance

13h30 – Transport des nageurs sur l’Ile Dumet

15h00 – Départ des nageurs de l’Ile Dumet

15h30 – Second départ pour les nageurs rapides (moins de 2 heures)

16h30 – Arrivée des nageurs

