RAÏ STORY la Cave aux Poètes, 29 avril 2022, Roubaix.

RAÏ STORY

la Cave aux Poètes, le vendredi 29 avril à 20:00

**RAÏ STORY (NASSIM KOUTI)** —————————- **Nassim Kouti** est un musicien née à Oran en Algérie, il évolue depuis son arrivée en France en 2005 dans le réseau des Musiques Actuelles Franco-Maghrébine. Il s’est produit accompagnant des artistes, des projets dans plus de 35 pays. Il collabore régulièrement sur les enregistrements sur les arrangements et la composition. Passionné d’histoire de la musique et du Raï, il présente une création inédite qui retrace l’épopée de ce genre à travers le temps . Comme invités : le chanteur Salim Smaili , le bassiste Youssef Boukella et au clavier Rachid Belarbi. **SOFIANE SAIDI** —————– ### SOLO Le nouveau projet du « prince du raÏ 2.O »… En solo électronique ! Cette étiquette dont la presse l’a affublé le fait marrer. Grandi en Algérie, débarqué il y a 30 ans à Paris, **Sofiane Saidi** ne cesse d’explorer de nouvelles passerelles entre les racines orientales et des grooves plus deep, plus electroniques. Son tout nouveau projet s’appelle _Wahdi_, « tout seul » en arabe. Et promet, en live, « une expérience de nuit, une exploration subversive, une charge de transgression érotique, l’âme raï dans un corps électronique.

TARIFS : 12€ / 10€ / 8€

◣ Une création inédite sous forme de concert qui retrace l’épopée du Raï, de sa naissance à SIDI BEL ABESSE en Algérie, à sa reconnaissance international au départ de BARBES !

la Cave aux Poètes 16 rue du Grand Chemin 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord



