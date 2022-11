Ragnar le Breton – Heusss

2023-06-01 20:00:00 – 2023-06-01 EUR 28 38 Spectacle fortement déconseillé aux moins de 16 ans.



Après Instagram, le cinéma, le MMA, la télé… Ragnar le Breton monte enfin sur scène. Et cette fois, il ne prend pas de gants !



Venez vous prendre une claque ! Ragnar le Breton vous donne rendez-vous sur la scène du Cepac Silo jeudi 1er juin avec son spectacle « Heusss ».

Spectacle fortement déconseillé aux moins de 16 ans.

