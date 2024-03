Ragini Shankar, Vishal Wardan & Tristan Auvray Concert de musique indienne Le Logelloù Penvénan, dimanche 21 avril 2024.

Ragini Shankar, Vishal Wardan & Tristan Auvray Concert de musique indienne Le Logelloù Penvénan Côtes-d’Armor

Concert de musique classique d’Inde du Nord, en collaboration avec Namasté Breizh, qui se déroule en deux parties avec:

– Vishal Wardhan à la flûte Bansuri et Tristan Auvray au tabla.

– Ragini Shankar au violon, pour son premier concert en Bretagne, accompagnée de Tristan Auvray au tabla.

Le concert sera suivi d’un repas végétarien. Réservation conseillée.

Concert envoûtant avec Ragini Shankar:

Ragini Shankar, virtuose du violon, est originaire d’une lignée de musiciens renommés. Sa mère, la célèbre Sangeeta Shankar, et sa grand-mère, la légendaire violoniste Dr. N. Rajam, ont été ses guides et inspirations. Ce concert est un voyage à travers les raga (modes mélodiques) et les taal (rythmes) qui éveillent l’âme. Le violon de Ragini, vibrant et expressif, raconte des histoires d’amour, de dévotion et de joie. Elle nous transporte dans un univers où le temps s’arrête et où chaque note résonne profondément.

Vishal Vardhan Maître de la Flûte Bansuri

Vishal Vardhan, lui aussi dans une famille de musiciens, a baigné dans l’art de la musique hindustani dès son plus jeune âge. Son père, Harsh Wardhan, flûtiste renommé, a été son premier professeur et mentor. Vishal Vardhan a ensuite étudié plusieurs année sous la guidance du légendaire Pandit Hariprasad Chaurasia. La bansuri, cette flûte en bambou, est un instrument emblématique de la musique classique d’Inde du Nord. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 17:00:00

fin : 2024-04-21

Le Logelloù 2 Rue de Pen Crec’h

Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne

