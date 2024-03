Raging Bull – Cycle Sport & Histoire du cinéma Cinéma La Lanterne Bègles, dimanche 10 mars 2024.

Raging Bull – Cycle Sport & Histoire du cinéma Dans le cadre de l’Olympiade Culturelle, chaque mois, un film autour du sport et sa représentation au cinéma. Dimanche 10 mars, 18h00 Cinéma La Lanterne Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€ / Carte jeune Bordeaux Métropole : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-10T18:00:00+01:00 – 2024-03-10T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-10T18:00:00+01:00 – 2024-03-10T20:00:00+01:00

Le film

Raging Bull retrace les moments forts de la carrière flamboyante de Jake La Motta, champion de boxe poids moyen. Issu d’un milieu modeste, il fut le héros de combats mythiques, notamment contre Robinson et Cerdan. Autodestructeur, paranoïaque, déchiré entre le désir du salut personnel et la damnation, il termine son existence, bouffi, en tant que gérant de boîte de nuit et entertainer. Quand l’ascension et le déclin d’une vie deviennent épopée…

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

cinéma bègles