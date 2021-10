Rage dedans Kembs, 8 avril 2022, Kembs.

Rage dedans Kembs

2022-04-08 20:00:00 – 2022-04-08 21:15:00

Kembs Haut-Rhin Kembs Haut-Rhin

EUR Tragi-comédie de et avec Jean-Luc Piraux

Ça fait quel bruit, un homme qui chute ? Paf ? Pof ? Plouf ? Ou parfois un homme qui chute fait chut.

Au milieu des médecins, des conseilles et des voisins qui jacassent, il faut se rassembler à la petite cuillère. Comme une boîte de puzzle qui aurait glissé de l’étagère, il est tout mélangé. Ca se répare comment, un homme en pièces ?

Le théâtre peut-il sauver le monde ? Peut-être. Et s’il sauvait déjà un home ? En dansant sur le fil, en pointillés, la joie du jeu apparaît comme une bulle d’oxygène qui touche à l’universalité. Il y a des choses qui tombent bien, même su elles n’en ont pas l’air.

Après une série de solos joués aux quatre coins du monde (dont « En toute quiétude » et « Six pieds sur terre » présentés à l’Espace Rhénan en 2014 et 2017), Jean-Luc Piraux poursuit et approfondit son exploration tragi-comique de nos existences. Le rire naît à mains nues et à taille humaine, par un art pudique du décalage. Avec « Rage dedans », il explore comme jamais ses propres ombres, pour mieux nous réchauffer.

Ça fait quel bruit, un homme qui chute ? Paf ? Pof ? Plouf ? Ou parfois un homme qui chute fait chut.

Au milieu des médecins, des conseilles et des voisins qui jacassent, il faut se rassembler à la petite cuillère. Comme une boîte de puzzle qui aurait glissé de l’étagère, il est tout mélangé. Ca se répare comment, un homme en pièces ? Le théâtre peut-il sauver le monde ? Peut-être.

+33 3 89 62 89 10

Tragi-comédie de et avec Jean-Luc Piraux

Ça fait quel bruit, un homme qui chute ? Paf ? Pof ? Plouf ? Ou parfois un homme qui chute fait chut.

Au milieu des médecins, des conseilles et des voisins qui jacassent, il faut se rassembler à la petite cuillère. Comme une boîte de puzzle qui aurait glissé de l’étagère, il est tout mélangé. Ca se répare comment, un homme en pièces ?

Le théâtre peut-il sauver le monde ? Peut-être. Et s’il sauvait déjà un home ? En dansant sur le fil, en pointillés, la joie du jeu apparaît comme une bulle d’oxygène qui touche à l’universalité. Il y a des choses qui tombent bien, même su elles n’en ont pas l’air.

Après une série de solos joués aux quatre coins du monde (dont « En toute quiétude » et « Six pieds sur terre » présentés à l’Espace Rhénan en 2014 et 2017), Jean-Luc Piraux poursuit et approfondit son exploration tragi-comique de nos existences. Le rire naît à mains nues et à taille humaine, par un art pudique du décalage. Avec « Rage dedans », il explore comme jamais ses propres ombres, pour mieux nous réchauffer.

Kembs

dernière mise à jour : 2021-10-21 par Office de tourisme du pays de Saint Louis – Huningue