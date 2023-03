Rage Against The Peppers + Clignement 182 L’ACCORDEUR, 8 avril 2023, Saint-DENIS DE PILE.

Rage Against The Peppers + Clignement 182 L’ACCORDEUR. Un spectacle à la date du 2023-04-08 à 20:00 (2023-04-08 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) SAMEDI 8 AVRIL À 20H RAGE AGAINST THE PEPPERS + CLIGNEMENT 182 RAGE AGAINST THE PEPPERS // Rock Tribute to Red Hot Chili Peppers & Rage Against The Machine. Le cover band explosif qui fait s’affronter sur scène (et sur un ring !) les Red Hot Chili Peppers et Rage Against The Machine. Le guitariste Jimmy Crochet, fan de Tom Morello, et le bassiste Matt Savate (ULTRA VOMIT), inconditionnel de Flea, vous font revivre l’âge d’or de ces deux formations. Le groupe, qui compte parmi ses membres Andréas Uppercut (ANDRÉAS & NICOLAS, ULTRA VOMIT), le bien croquant Cyril La Gniak (TOP CHEF, CLIGNEMENT 182),et en guest star occasionnel, Nicolas Fétus, chanteur emblématique d’ULTRA VOMIT, reprennent les morceaux de ces deux poids lourds de la fusion que sont les RHCP et RATM, dans des prestations scéniques survitaminées et totalement barrées, à la croisée du combat de boxe et du concert « traditionnel ». Let’s get ready to rumblllllle !!! Si vous écoutez : Rage Against The Machine, Red Hot Chili Peppers, Blink 182 + CLIGNEMENT 182 Ce trio composé de 3 personnes, reprend les titres du célèbre orchestre Californien en traduisant les textes à l’aide de Google Traduction et en faisant autant de fausses notes que les vrais, absurdité garantie ! Rage against the Peppers Rage against the Peppers

L’ACCORDEUR Saint-DENIS DE PILE 15 route de Paris 33910

