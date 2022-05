RAFFALENSON 2022 Alençon, 4 juin 2022, Alençon.

RAFFALENSON 2022 Alençon

2022-06-04 – 2022-06-04

Alençon 61000

Concert

Le samedi 04 juin 2022

Samedi 4 juin, l’association RAFFAL propose son concert annuel à la Halle aux toiles.

RAFFALENSON revient cette année pour une nouvelle édition de cet événement qui permet d’enrichir notre culture musicale. Chaque édition propose de découvrir un style de musique différent. Cette année, le hardcore.

L’association a déjà eu l’occasion d’accueillir des groupes tel que Loudblast, Sidilarsen, Lofofora, Treponem Pal, Burning Heads, Vulcain. L’édition 2022 accueillera deux groupes américains et deux groupes locaux : Cut-throat et Matriarchs venant de Los Angeles, Nodoby’s Straight et Down Inhuman.

Informations pratiques

Samedi 4 juin, à partir de 19h30

Halle aux toiles

Tarif : 10 €

https://www.alencon.fr/agenda/agenda/actualites/raffalenson-2022/

Alençon

