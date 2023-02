RAFAEL RIQUENI Unico LA SCALA – LA PICCOLA, 24 mars 2023, PARIS.

RAFAEL RIQUENI Unico LA SCALA – LA PICCOLA. Un spectacle à la date du 2023-03-24 à 21:30 (2023-03-24 au ). Tarif : 27.3 à 27.3 euros.

Scala Music (1115542) et le Festival Arte Flamenco Mont-de-Marsan présentent ce concert. RAFAEL RIQUENIUnico Rafael Riqueni est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands compositeurs et interprètes de l’histoire de la guitare flamenca. Au fil de sa carrière, le musicien sévillan a repoussé les frontières du flamenco, créant un langage musical purement andalou, qui s’inscrit dans la lignée des grands compositeurs espagnols du XXeme siècle tels que Falla, Albéniz, Turina ou Granados.Après la création de son oeuvre Nerja à la Biennale de flamenco de Paris, Riqueni revient dans la capitale pour réaliser l’un de ses projets les plus ambitieux. L’enregistrement public d’un disque qui comprendra des morceaux de chacun de ses albums. Seul sur la scène de La Piccola Scala, Riqueni dévoile pour la première fois en public tous les jalons d’une carrière mythique. Un concert unique. DISTRIBUTION GuitareRafael RiqueniManu MeñacaPaco BechPROGRAMME – CONCERT De Juego de Niños (1986) – Al Niño MiguelDe Flamenco (1988) – ProfundidadesDe Mi Tiempo (1990) – TunisiaDe Suite Sevilla (1993) – Puerto de Triana- Ronda al AlbaDe Maestros (1994) -Nostalgia FlamencaDe Alcázar de Cristal (1996) -Esa NocheDe Parque de Maria Luisa (2017) – El Estanque de los Lotos- Trinos- La Glorieta de Bécquer- Tiempos Pasados- La Isleta de los Patos- Cogiendo RosasDe Herencia (2021) – Soleá de los Llanos- Farruca Bachiana- Pureza- Herencia- LagrimasDANS LES MEDIAS « Virtuose » Jean-Frédéric Saumont Danse avec la plume « Fin et raffiné » Manuel Martín Martín El Mundo PRODUCTION Coréalisation La Scala Paris et Festival Arte Flamenco Mont-de-MarsanInformations pratiques :Réservation PMR : 01 40 09 44 30 Rafael Riqueni Rafael Riqueni

