Rafael Domenech – Exposition Brest, 14 octobre 2022, Brest.

Passerelle Centre d'Art Contemporain, 41 Rue Charles Berthelot, Brest, Finistère

2022-10-14 14:00:00 – 2023-01-14 18:30:00

the other square with no corners

Rafael Domenech (né en 1989) investit Passerelle Centre d’art contemporain pour sa première exposition en France. C’est à New York qu’il s’est installé il y a quelques années après avoir quitté Cuba, son île natale, pour Miami. Finissant ses études à l’université de Columbia, il a été profondément marqué par les enseignements de son professeur artiste et ami, Rirkrit Tiravanija, chantre de l’esthétique relationnelle. Ce concept ne désigne pas spécialement un groupement d’artistes mais une manière de concevoir l’art en relation avec les autres. Domenech s’insère dans cette réflexion d’un art participatif et engageant le public. Ses œuvres sont ainsi des architectures à habiter ou des sculptures à manipuler et s’intéressent aux tissus sociaux et à l’histoire d’un territoire.

Une des questions essentielles de Domenech en acceptant l’invitation d’une exposition en France, et en particulier en Bretagne, était de savoir comment se positionner en tant qu’américano-cubain dans un pays, un contexte et une culture dont il est étranger. Il désirait éviter tout hégémonie ou impérialisme culturel et cherchait un dialogue qui restait à définir. Lors de sa venue préparatoire à son exposition, lors de balades dans la ville, Domenech a été fasciné par la profusion de messages engagés dans le quartier Saint Martin où se situe Passerelle. Il a remarqué des vignettes antifascistes stylisées, des slogans graphiques ou encore des posters tantôt militants, tantôt annonçant différents événements citoyens. Il a donc souhaité pour son titre « the other square with no corners » [l’autre place sans les coins], entre hommage et rapprochement, évoquer la Place Guérin, célèbre place de Brest, connue pour son brassage de personnes et d’idées. Dans un esprit de cocréation et de mise en commun de l’outil qu’est le centre d’art, Domenech convie informellement des créateurs locaux qui produisent des images activistes à venir intervenir dans son exposition.

En parallèle, le bâtiment même de Passerelle devient un camarade de jeu avec qui dialoguer. Son architecture brute et lumineuse mais aussi ses activités liées au spectacle vivant lui inspirent une installation sous la forme d’un théâtre en gradins qui permet de se reposer ou d’assister à des événements. Cherchant à comprendre l’histoire et le contexte du centre d’art, Domenech a également voulu mettre en lumière les archives de Passerelle et, en particulier, exposer le graphisme des expositions et des événements passés auquel il est sensible. En effet, le texte et le design graphique s’avèrent essentiels à sa pratique artistique, pour lui qui qualifie ses œuvres sculpturales de « livres ». Cela fait plusieurs années qu’il confectionne des objets à mi-chemin entre des ouvrages et des sculptures, qui comportent bien des pages tout en échappant aux canons classiques de ce qui définit un livre. Si Domenech utilise ce mot a priori décorrélé du champ des arts visuels, c’est aussi parce que ses objets peuvent être touchés et, d’une certaine manière, lus. Ce format lui permet également de voyager aisément avec ses œuvres et d’envisager le rapport aux transports et à la production d’un angle différent. L’artiste préfère réaliser un maximum de pièces in situ, toujours en rapport avec le lieu, et se contente d’ajouter les quelques livres conçus en amont dans son atelier. Il souhaite éviter d’absurdes et coûteux frais de transport et recycler des objets qu’il trouve localement. Il s’agit autant d’une démarche écologique qu’économiquement raisonnée.

L’exposition de Passerelle se développe comme les livres qu’il collectionne avidement. Elle contient plusieurs chapitres, s’ouvre et se déploie comme un livre ; elle est à la fois intime et à partager mais aussi expérience sociale.

Information pratique :

Le Centre d’Art Contemporain Passerelle est ouvert du mardi au samedi (sauf les jours fériés) de 14h à 18h30 (ouverture jusqu’à 20h le mardi)

contact@cac-passerelle.com +33 2 98 43 34 95 https://www.cac-passerelle.com/expositions/a-venir/rafael-domenech/

Passerelle Centre d’Art Contemporain 41 Rue Charles Berthelot Brest

