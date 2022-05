Rafael Bordalo Pinheiro, le dessin humoristique et les arts décoratifs portugais Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905) est une figure marquante de la culture portugaise de la seconde moitié du XIXe siècle. Artiste aux nombreux talents, il s’est consacré aux arts graphiques, aux arts plastiques, à la céramique, à la conception d’objets et à la décoration, autant de créations qui reflètent de façon critique le quotidien culturel, politique et social de l’époque où il vivait. João Alpuim Botelho, directeur du musée qui lui est consacré à Lisbonne revient sur le parcours de ce personnage haut en couleurs qui nous permet d’apprécier la diversité des arts décoratifs portugais.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

