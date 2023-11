Marché de noël de l’Avent Raedersheim Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Raedersheim Marché de noël de l’Avent Raedersheim, 2 décembre 2023, Raedersheim. Raedersheim,Haut-Rhin Stands produits de Noël, ateliers pour enfants, promenades en anes, passage du St Nicolas et Père Noël, buvette et petite restauration.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. 0 EUR. Raedersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est



Christmas product stalls, children's workshops, donkey rides, St Nicholas and Santa Claus, refreshments and snacks Puestos de venta de productos navideños, talleres infantiles, paseos en coche de caballos, visitas de San Nicolás y Papá Noel, refrescos y aperitivos Stände mit Weihnachtsartikeln, Workshops für Kinder, Pferdekutschenfahrten, Nikolaus und Weihnachtsmann, Getränke und kleine Speisen

