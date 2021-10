Paris Parvis du Sanctuaire de Notre-Dame de Fatima île de France, Paris Radovan Dranga et et Alex Zelina Parvis du Sanctuaire de Notre-Dame de Fatima Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Radovan Dranga et et Alex Zelina Parvis du Sanctuaire de Notre-Dame de Fatima, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 2h

gratuit

Waxworm – Installation Ce qui n’était qu’un mythe devient réalité. Dans un monde fait des restes de la technologie humaine, la nature s’est adaptée pour survivre et ainsi naquit Waxworm. La nature prévaudra… En partenariat avec : Biela noc – Nuit Blanche slovaque et Nadácia mesta Bratislava Avec le soutien de : Institut slovaque de Paris Nuit Blanche -> Nuit Blanche Parvis du Sanctuaire de Notre-Dame de Fatima 48 bis Boulevard Sérurier Paris 75019

7bis : Pré-Saint-Gervais (246m) 3bis, 11 : Porte des Lilas (376m) 3B : Hôpital Robert Debré

Contact :Institut Slovaque de Paris Nuit Blanche -> Nuit Blanche Nuit Blanche

Date complète :

2021-10-02T19:00:00+02:00_2021-10-03T02:00:00+02:00

© Jaroslav Novak

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Parvis du Sanctuaire de Notre-Dame de Fatima Adresse 48 bis Boulevard Sérurier Ville Paris lieuville Parvis du Sanctuaire de Notre-Dame de Fatima Paris