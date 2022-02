Radonnée au profit de l’association des Chiens Guides d’Aveugles Saint-Alban Saint-Alban Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Alban

Radonnée au profit de l’association des Chiens Guides d’Aveugles Saint-Alban, 6 mars 2022, Saint-Alban. Radonnée au profit de l’association des Chiens Guides d’Aveugles Rue des Alouettes Complexe sportif René Rouget Saint-Alban

2022-03-06 08:30:00 – 2022-03-06 11:00:00 Rue des Alouettes Complexe sportif René Rouget

Saint-Alban Côtes d’Armor Saint-Alban 15e édition de la randonnée pédestre au profit de l’association des Chiens Guides d’Aveugles par l’association les Randonnous. Inscription obligatoire, payant, prévoir des vêtements en fonction de la météo et de bonnes chaussures. 4 circuits au choix ouverts à tous:

-5 km autour de Saint Alban facile, accessible à tous

-10 km, 15 km et 20 km passent par la vallée de la Flora, le 15 et le 20 rejoignent le bord de mer. Verre de l’amitié à l’arrivée

Venez découvrir en famille ou entre amis les chemins de Saint Alban et de Pléneuf Val André. Pour participer

+33 2 96 32 98 98

