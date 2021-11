Radon, un risque invisible, vous êtes peut-être concerné ! Présanse Paca-Corse, 16 novembre 2021, Marseille.

Le radon est la deuxième cause de cancer du poumon, après le tabac et devant l’amiante. Gaz incolore, inodore et radioactif, il est présent naturellement dans le sol. En s’infiltrant insidieusement dans les bâtiments, il peut représenter un risque pour la santé de vos salariés. Votre entreprise est-elle concernée ? Comment agir en prévention pour limiter ce risque ? Comment les équipes pluridisciplinaires de votre service de prévention et de santé au travail peuvent vous accompagner ? Autant de questions auxquelles nous répondrons au cours de notre webinaire régional, animé par nos experts en prévention des risques professionnels. ### Les intervenants : * Malika GIRARD, toxicologue à l’AIST 84 * Françoise ANGEL, technicienne hygiène et sécurité à l’AIST 84 * Julien COCHARD, ingénieur en évaluation des risques à l’AMETRA06 * _Webinaire animé par Chloé BRAULT, Technicienne en prévention à l’AIMST 13_ ### Infos pratiques * Date et horaires : 16 novembre 2021, de 11h à 11h45 (30 mn de présentation + 15 mn de questions/réponses) * Webinaire ouvert à toutes les entreprises quel que soit leur service de prévention et santé au travail d’adhésion

Les services de santé au travail de Présanse Paca-Corse proposent un webinaire commun sur la prévention du risque radon.

