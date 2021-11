Radius et Cubitus, les amants de Pompéi Besançon, 24 novembre 2021, Besançon.

Radius et Cubitus, les amants de Pompéi Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon

2021-11-24 – 2021-11-24 Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand

Besançon Doubs

13 EUR Radius et Cubitus, les amants de Pompéi

Jean-Charles Gaume – compagnie Inhérence

Cirque en latin & opérette acrobatique

Théâtre Ledoux

Du 24 au 25 novembre

Le 24 novembre 2021 à 19h

Le 25 novembre 2021 à 20h

Amor vincit omnia… l’amour est toujours vainqueur. En 2017, des analyses ADN révèlent que les amants de Pompéi, un couple figé dans les cendres du Vésuve, étaient deux hommes. La découverte inspire à Jean-Charles Gaume une opérette circassienne en latin, pour laquelle il a confié le livret à Sylvain Levey sur les musiques à Gabriel Levasseur. Dans un langage corporel engagé, il met en scène un cabaret désinhibé et raconte – sans détour, mais non sans dérision – une histoire d’amour entre deux hommes. Entre acrobatie, musique et chant, le metteur en scène joue aussi du contraste entre amants pétrifiés et circassiens en (dés)équilibre sur un fil ou sur une perche. En mouvement, les acrobates sont d’aplomb. Immobiles, ils tombent. Le tout est de tomber amoureux. Comme Radius et Cubitus.

https://les2scenes.fr/spectacle-vivant/radius-et-cubitus-les-amants-de-pompei

Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon

