**Radium Girls**, en avant-première dans les médiathèques du réseau de SQY ! En amont de ses représentations les 4 et 5 juin 2022 au théâtre de Villepreux. ■ 1RE PARTIE : Rencontre, lecture et dédicace de l’auteure **Anne-Sophie Nédélec** ■ 2E PARTIE : Extraits de la pièce de théâtre, mise en scène de **Florence Groussard.** En juillet 1937, Léonard Grossman, avocat à Chicago, reçoit la visite de Catherine Donohue, ancienne ouvrière ayant travaillé comme peintre sur cadran chez Radium Dial, une usine de fabrication de montres. Or la peinture utilisée, à base de radium, a provoqué des maladies monstrueuses chez les ouvrières… Une enquête dans les méandres d’un énorme scandale sanitaire… **_Par la compagnie ViIlepreusienne des Elles et des Ils_** _Durée : 2h_ _Tout public – Sur réservation_

Rencontre, lecture et dédicace, extrait de la pièce de théâtre Radium Girls en avant première de sa représentation en juin au théâtre de Villepreux. Médiathèque Jacques-Prévert 3, allée Henri Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois Les Clayes-sous-Bois Yvelines

