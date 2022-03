Radium Girls / Théâtre Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

**Radium Girls,** en avant-première dans les médiathèques du réseau de SQY ! En amont de ses représentations les 4 et 5 juin 2022 au théâtre de Villepreux. ■ 1RE PARTIE : Rencontre, lecture et dédicace de l’auteure **Anne-Sophie Nédélec** ■ 2E PARTIE : Extraits de la pièce de théâtre, mise en scène de **Florence Groussard.** En juillet 1937, Léonard Grossman, avocat à Chicago, reçoit la visite de Catherine Donohue, ancienne ouvrière ayant travaillé comme peintre sur cadran chez Radium Dial, une usine de fabrication de montres. Or la peinture utilisée, à base de radium, a provoqué des maladies monstrueuses chez les ouvrières… Une enquête dans les méandres d’un énorme scandale sanitaire… _**Par la compagnie ViIlepreusienne des Elles et des Ils**_ _Durée : 2h_ _Tout public – Sur réservation_

Rencontre, lecture et dédicace, extrait de la pièce de théâtre Radium Girls en avant première de sa représentation en juin au théâtre de Villepreux. Médiathèque du Canal Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Yvelines

