du vendredi 10 juin au dimanche 12 juin à Centre culturel Bellegarde

**En partenariat avec Campus FM** RadioPhonie est le premier festival d’Occitanie dédié au média radio, à la création sonore et au podcast. Au cours de ces trois jours, le Centre culturel Bellegarde accueille séances d’écoutes, performances live et tablerondes avec l’envie de créer du lien entre professionnels, auteurs et auditeurs. Un événement convivial qui fait cohabiter une programmation locale et internationale tout en proposant une sélection à destination du jeune public. Chaque journée se termine par une session musicale animée par les DJs de Campus FM. Ce festival s’inscrit dans la continuité des évènements mensuels organisés en partenariat entre le Centre culturel Bellegarde et Campus FM. ### Découvrez : [**Conférence**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/46522/Le%20m%C3%A9dia%20radio%20en%20question?_k=eayat0) « Le média radio en question » [**Séances d’écoute jeune public**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/46519/S%C3%A9ances%20d%E2%80%99%C3%A9coute?_k=uav3x9) **Toute la programmation** sur la [page Facebook](https://www.facebook.com/centrebellegarde) du Centre culturel

Entrée libre dans la limite des places disponibles

