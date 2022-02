RadioPhonie #5, #6, #7 Centre culturel Bellegarde Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

RadioPhonie #5, #6, #7

du mercredi 30 mars au vendredi 20 mai à Centre culturel Bellegarde

Musique ——- **En partenariat avec Campus FM** Le Centre culturel invite les programmes de Campus FM dans l’auditorium pour une expérience sonore immersive : RadioPhonie. La radio toulousaine déplace son plateau d’enregistrement pour aller à la rencontre de ses auditeurs et partager avec eux sa vision du son aux esthétiques variées, vouées à évoluer en fonction de ces rendez-vous réguliers : interview, mix, invités… Une occasion de découvrir autrement l’actualité artistique de Bellegarde. **Programme détaillé sur la page Facebook du Centre culturel.**

Entrée libre dans la limite des places disponibles (sur réservation)

2022-03-30T19:30:00 2022-03-30T23:59:00;2022-04-28T19:30:00 2022-04-28T23:59:00;2022-05-20T19:30:00 2022-05-20T23:59:00

