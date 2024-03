Radiologie : nouveaux rayons, lumière nouvelle Musée Français de la Radiologie et de l’Imagerie Médicale Paris, samedi 18 mai 2024.

Radiologie : nouveaux rayons, lumière nouvelle Lors d’une visite guidée d’environ une heure vous découvrirez comment la Radiologie est née après la découverte des rayons X. Vous découvrirez au travers des objets présentés l’inventivité des pionni… Samedi 18 mai, 16h00 Musée Français de la Radiologie et de l’Imagerie Médicale Nombre de places limité à 20 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T16:00:00+02:00 – 2024-05-18T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T16:00:00+02:00 – 2024-05-18T18:00:00+02:00

Lors d’une visite guidée d’environ une heure vous découvrirez comment la Radiologie est née après la découverte des rayons X. Vous découvrirez au travers des objets présentés l’inventivité des pionniers de la Radiologie qui ont permis son formidable essor.

Visites à 16h, 17h et 18h.

Musée Français de la Radiologie et de l’Imagerie Médicale 47 rue de la Colonie 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France 01 53 59 59 65 https://www.radiologie.fr/musee-radiologie [{« type »: « phone », « value »: « 01 53 59 59 65 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@radiologie.fr »}] Le Musée Français de la radiologie et de l’imagerie médicale veut honorer le passé brillant de la radiologie française et ambitionne de doter la discipline d’un lieu qui retrace son extraordinaire développement sur plus d’un siècle d’histoire. Bus 62 Bobillot-Tolbiac, Metro 5, 6, 7 Place d’Italie

© Sébastien Procureur