Pub de l’Europe, le vendredi 5 novembre à 21:00

EXCEPTIONNELLEMENT PAS DE BŒUF CETTE SEMAINE Paranohead pour la première fois au Pub de l’Europe!!! Ce groupe va ravir les fans de Radiohead à travers des reprises sans fautes de goût, interprétées par des passionnés! ♫♫♫ Pub de l’Europe place de l’hôtel de ville 13800 Istres Istres cedex Bouches-du-Rhône

2021-11-05T21:00:00 2021-11-05T23:59:00

