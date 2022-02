RadioH! Atelier de création de podcast Bibliothèque de Saint-Jean, 17 mars 2022, Genève.

Radioh ! Atelier de création de podcasts radiophoniques _Dans le cadre de la thématique BM 2022 : Pop cultures_ Depuis plus d’un siècle, la radio nous permet d’avoir le monde dans les oreilles. Média d’information, de propagande, de fiction, de musique et de démocratie, la radio questionne, décrypte, fait voyager et réinvente le monde. S’imposant au début du XXe siècle comme un média populaire, la radio a su s’adapter, traverser les époques et s’écoute aujourd’hui partout et à tout moment. L’association ParticiMedia propose aux lecteur-trice-s, de 9 à 99 ans, de s’initier à l’enregistrement de podcasts autour de quelques incontournables de la littérature jeunesse, des « coups de coeur » de leur enfance. Vos bibliothécaires vous préparent des surprises ! Venez raconter et partager les lectures qui inspirent ou qui ont inspirés votre jeunesse. Le projet Radioh ! est ouvert à toutes et tous, de 9 à 99 ans. Chloé Hofmann, l’intervenante, mène ces ateliers avec un groupe constitué d’enfants et d’adultes. Pour participer, vous devez vous inscrire pour les deux séances

RadioH! // Jeudi 17 mars et jeudi 31 mars // bibliothèque de Saint Jean // adultes – enfants dès 9ans

Bibliothèque de Saint-Jean Avenue des Tilleuls 19, 1203 Genève Genève



