radioactivité et rayons cosmiques Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

radioactivité et rayons cosmiques Les Étincelles du Palais de la découverte, 14 février 2022, Paris. radioactivité et rayons cosmiques

Les Étincelles du Palais de la découverte, le lundi 14 février à 12:00

Des milliers de fois par seconde nous sommes percutés et même traversés par des particules subatomiques et des rayonnements électromagnétiques de haute énergie issus de la radioactivité naturelle de la Terre et de ce que les physiciens appellent les « rayons cosmiques ». Notre propre corps est naturellement radioactif, de même que quasiment tout ce que nous touchons, mangeons… Plus précisément, quelles sont ces particules et ces rayonnements ? Sont-ils nocifs pour nous ? Qu’est-ce que la radioactivité ? Que sont les rayons cosmiques ? Il s’agira d’apporter un éclairage sur ces questions à l’aide d’expériences et de détecteurs dont une chambre à brouillard et un compteur Geiger. Qu’est-ce que la radioactivité ? Que sont les rayons cosmiques ? La chambre à brouillard matérialise ces rayonnements invisibles. Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-14T12:00:00 2022-02-14T12:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Les Étincelles du Palais de la découverte Adresse 186 Rue St Charles, 75015 Paris Ville Paris lieuville Les Étincelles du Palais de la découverte Paris

Les Étincelles du Palais de la découverte Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

radioactivité et rayons cosmiques Les Étincelles du Palais de la découverte 2022-02-14 was last modified: by radioactivité et rayons cosmiques Les Étincelles du Palais de la découverte Les Étincelles du Palais de la découverte 14 février 2022 Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Paris

Paris