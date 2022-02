Radioactive Espace Bonnefoy Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Radioactive Espace Bonnefoy, 23 mars 2022, Toulouse. Radioactive

Espace Bonnefoy, le mercredi 23 mars à 20:00

Projection ———- **Marjane Satrapi, 2019, biopic, 1h50** **Dans le cadre du Mois de l’Égalité Femmes-Hommes** Adaptation du roman graphique de Lauren Redniss, _Radioactive_ aborde de manière poétique la vie de Marie Curie et emmène le spectateur dans un voyage émotionnel autour de la science et d’une femme d’exception. Après _Persepolis_, Marjane Satrapi questionne notre rapport aux sciences à travers la vie d’un personnage qui a marqué l’Histoire.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Espace Bonnefoy 4 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T20:00:00 2022-03-23T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Espace Bonnefoy Adresse 4 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Espace Bonnefoy Toulouse Departement Haute-Garonne

Espace Bonnefoy Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Radioactive Espace Bonnefoy 2022-03-23 was last modified: by Radioactive Espace Bonnefoy Espace Bonnefoy 23 mars 2022 Espace Bonnefoy Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne