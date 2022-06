Radio Voz da Liberdade – Ângela Ferreira, 25 juin 2022, .

Radio Voz da Liberdade – Ângela Ferreira

2022-06-25 – 2023-01-22

Le Frac inaugure son projet artistique et culturel Faire société en invitant l’artiste Ângela Ferreira, artiste portugaise née en Mozambique, à déployer de nouvelles productions liées aux formes historiques d’activisme artistique.

Ângela Ferreira, artiste portugaise née en Mozambique, mène une recherche sur l’histoire sociale et politique des territoires à travers le prisme de l’art et de l’architecture ; elle explore l’histoire coloniale du Portugal et réinterprète le jeu d’influences et d’interactions politiques entre l’Europe et le continent africain au travers d’installations composites mêlant photos, films, sculptures.



L’exposition au Frac rend hommage au rôle essentiel qu’ont joué les radios dans la diffusion des luttes d’indépendance dans le monde, comme la station de radio portugaise Radio Voz da Liberdade, hébergée par Radio Alger de 1962 à 1974 jusqu’à la chute du régime dictatorial de l’État Nouveau.



Vernissage vendredi 24 juin à 18h30



Commissaire : Muriel Enjalran



En partenariat avec la Casa da Cerca – Câmara Municipal de Almada, Portugal.

Dans le cadre de la Saison France-Portugal 2022.

