Radio UK On The Rocks Château des Ducs de Bretagne – Musée d'Histoire de Nantes Nantes

Nantes

Radio UK On The Rocks Château des Ducs de Bretagne – Musée d'Histoire de Nantes, 10 juillet 2022, Nantes. 2022-07-10 dans la cour du châteauOuverture des portes dès 20h

Horaire : 21:00

Gratuit : non Plein tarif : 25 €Tarif réduit : 19 € (détenteurs du Pass Château, de la Carte Blanche, demandeurs d’emploi, moins de 26 ans, allocataires AAH) Billetterie : reservation.chateaunantes.fr dans la cour du châteauOuverture des portes dès 20h Découvrez la face cachée du rock britannique lors d’un concert exceptionnel le dimanche 10 juillet 2022 à 21h dans la cour du Château ! Avec la participation de l’Ensemble de musique de chambre de l’ONPL Avec le spectacle musical live Radio UK On The Rocks, redécouvrez les grands classiques du rock britannique, des Kinks à Muse en passant par les Rolling Stones, les Who, Pink Floyd, Led Zeppelin, U2, Clash, Police, The Cure, Oasis ou Blur… Dans le cadre unique de la cour du château, ce concert est un clin d’œil aux pionniers de Radio Caroline qui émettaient depuis les eaux territoriales anglaises pour braver les interdits et diffuser du rock. Une véritable émission radio en live, avec sur scène 4 musiciens de rock et la présence exceptionnelle des 16 membres de l’Ensemble de musique de chambre de l’ONPL, animée par le spécialiste du rock Laurent Charliot, commissaire de l’exposition « Rock ! Une histoire nantaise » présentée au Château des ducs de Bretagne en 2018, qui vous dévoilera les petites anecdotes et secrets de chaque titre. Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

