Radio Tutti & Barilla Sisters Théâtre L’Astronef,Centre Hospitalier Edouard Toulouse, 29 avril 2022, Marseille.

Théâtre L’Astronef, Centre Hospitalier Edouard Toulouse, le vendredi 29 avril à 20:30

Pour ouvrir le Temps Fort “Bamboche”, Radio Tutti & Barilla réveillera la scène de l’Astronef en présentant son 2e album détonant : XOGO ! Le groupe explore et chahute les répertoires traditionnels ensoleillés, tout particulièrement ceux qui mixent l’énergie frénétique des tambourins et des voix féminines. Ils s’accordent une virée en Italie et une longue escale au nord de l’Espagne, offrant ainsi un écrin de modernité aux sonorités et rythmes typiques des pandereteiras galiciennes. Les musiques du Sud de l’Europe prennent un nouveau shoot d’arrangements classieux et d’électros-chocs… Radio Tutti & Barilla c’est l’électron libéré dans la galaxie de la sono mondiale actuelle. Bienvenue dans ce bal transe-genres où le public est invité à s’approprier des danses collectives, entre bal folk et fiesta débridée ! [https://youtu.be/GXDqk1bmtXY?list=RDGXDqk1bmtXY](https://youtu.be/GXDqk1bmtXY?list=RDGXDqk1bmtXY) “Bamboche” c’est un Temps Fort éclectique, sur 3 jours du 29 avril au 1er mai 2022, entre bal hip-hop collectif (avec la troupe du danseur Miguel Nosibor), spectacle autobiographique musique live (avec “Bien, reprenons” par la Compagnie de théâtre Muerto Coco), banquet cabaret et world music à la mode électro (avec le groupe de musique Radio Tutti & Barilla Sisters) ! Bar et restauration sur place. Ouvert à tous TARIF : 5 € Billetterie : 04 91 96 98 72 ou [contact@astronef.org](mailto:contact@astronef.org)

5€

Théâtre L’Astronef,Centre Hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet 13015 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



