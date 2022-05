Radio Tutti & Barilla Sisters + Haïdouti Orkestar + Renata Rosa & Sérgio Bacalhau, 17 juin 2022, .

Radio Tutti & Barilla Sisters + Haïdouti Orkestar + Renata Rosa & Sérgio Bacalhau

2022-06-17 19:00:00 – 2022-06-17

• Radio Tutti & Barilla Sisters

Une marmite bouillonnante de traditions et d’épices métisses.

Le combo Radio Tutti fourmille d’arrangements aventureux qui oscillent entre différentes couleurs anciennes et modernes de musiques Afro-Atlantiques, de la cumbia au hip-hop. Le duo fusionnel des Barilla Sisters extirpe du fond des âges la fierté et l’énergie vitale des voix, des rythmes et des mélodies des femmes du Sud de l’Europe. Ces deux entités fusionnent tout autant dans leur énergie créatrice que dans leur passion de la transmission et leur recherche d’une transe commune avec leur public. Une occasion de s’approprier facilement les danses collectives, entre bal folk et fiesta débridée !

Pierre-Alexis Lavergne (direction artistique, claviers, guitare, banjo, mandoline, chant, programmation) / Baptiste Sarat (trompette, mélodica, bugle, chant) / Pauline Rivière (chant, tambourin, percussions) / Judith Chomel (chant, accordéon, percussions)



• Haïdouti Orkestar

Gypsy, turkish & oriental Brass band

Cuivres flamboyants, percussions éclatantes, accordéon virtuose, voix suave et racée ! Avec Haïduti, on chante, en arabe, en turc, en français, on danse, on s’ouvre aux cultures, on transcende les frontières en se laissant porter par cette “sono mondiale”.

Avec leur dernier album “Babel Connexion”, Haïduti Orkestar oscille entre compositions et redécouvertes de quelques pépites de la chanson kurde, alévi, laze, rrom et libanaise… Haïdouti partage son amour pour les musiques des peuples.

Zeki Ayad Çölas & Edika (chant) / Sylvain Dupuis (tapan, batterie) / Denys Danielides (soubassophone) / Mihaï Privan ‘saxophone, zurna) / Jasko Ramic (accordéon) / Justin Lardic (derbouka, rek) / Martin Saccardy (trompette) / Charlotte Auger, Alon Peylet (tubas) / Nuria Rovira Salat (danse)



• Renata Rosa & Sérgio Bacalhau

Ambiance pour l’ouverture de cette édition 2022 avec Renata Rosa et Sérgio Bacalhau !

Un univers rythmique de communion festive et rituelle, où danse et musique s’enlacent pour un voyage au cœur du Nordeste brésilien.

dernière mise à jour : 2022-05-04 par