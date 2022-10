Radio Tortue Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne EUR Radio Tortue, c’est un concert jeune public mis en scène comme une émission de radio, présentée par Mlle Ondine De Choc, qui invite Abel, le « batteur chanteur des petites tortues », pour parler de la musique mais aussi de la vie à l’école, en famille, de la société qui nous entoure et du monde que l’on doit préserver.



Avec Mathieu Heitz, un tout jeune guitariste bien énergique, Abel adapte ses chansons de tous ses albums au fil de l’interview avec la programmatrice. On retrouvera des tubes comme « Chocobelou », « Dans ma Poubelle » ou « Y’en a marre des princesses » mais aussi des titres moins connus, voire inédits en live, mais toujours sur des styles éclectiques entre jazz, bossa et rock’n’roll, pour le bonheur des petites tortues. Sur scène, une batterie, des guitares, des micros et un écran qui indique que le décompte a commencé. Dans le cadre de sa programmation jeune public et en partenariat avec le festival Momaix, le 6MIC accueille Radio tortue 6MIC : salle des musiques actuelles 160 Rue Pascal Duverger Aix-en-Provence

