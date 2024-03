RADIO ST SO by Analog mind Gare Saint Sauveur Lille, samedi 30 mars 2024.

RADIO ST SO by Analog mind La deuxième session BISTROT ST SO arrive avec un le samedi 30 mars ! Samedi 30 mars, 16h00 Gare Saint Sauveur Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T16:00:00+01:00 – 2024-03-31T00:30:00+01:00

Fin : 2024-03-30T16:00:00+01:00 – 2024-03-31T00:30:00+01:00

́ . Venez à 16h pour assister à un podcast retransmis sur les ondes de RCV 99FM liant histoires musicales, masterclass live et influences méditerranéennes.

VOST, producteur émergent de la scène Française vient tout droit de Marseille pour nous raconter son histoire, ses influences et sa technique musicale !

̀ , , ̀ ̂ 3 artistes techno vont faire vibrer le bistrot à coup de vinyls, platines et live. Une scénographie laser et lumière pour accompagner les textures sonores ! Venez vous régaler jusqu’à 00h30 sur ce line up inter-régional.

Événement gratuit ouvert tout public

—

16H-20H // Radio Show

20H-22H // Jean Schneider

22H-23H30 // Espo

23H30-00H30 // VOST (live)

—

Visuals by @schn_jean

