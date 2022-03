RADIO SAINT FERREOL FESTIVAL Crest Crest Catégories d’évènement: Crest

Crest Drôme EUR 5 Radio St Ferréol aura 40 ans, 1 mois et 1 jour depuis sa création le 6 avril 1982 : l’occasion pour toutes et tous de fêter ensemble cet anniversaire, de parler de notre histoire, de ce que l’on entreprend aujourd’hui et de ce que l’on veut faire demain. antenne@radiosaintfe.com +33 4 75 40 62 49 https://www.radiosaintfe.com/ Espace Saint Jean 65 Chem. du Petit Saint-Jean Crest

