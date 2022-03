Radio Rino » – Cie Two Millac, 4 septembre 2022, Millac.

Radio Rino » – Cie Two

Millac, le dimanche 4 septembre à 16:00

Dans le cadre de l’Assemblée Annuelle organisée par la commune et le Comité des Fêtes de Millac avec au programme : Le samedi 3 en soirée : Moules frites sur réservation 06 03 17 74 56 impérativement par SMS, et toute la journée du dimanche 4 septembre : Vide grenier & brocante, produits locaux, structure gonflable, miget, grillades à l’Aventure (05 49 48 04 38)… et à 16h spectacle Radio Rino Au départ une chaine de radio. Un zapping d’événements, histoires et anecdotes. A travers des émissions, témoignages et chansons deux faux blonds vont faire resurgir un éventail de souvenirs jamais vécu, raconter une vie jamais vécue, mais toujours rêvée. Ils vont livrer leur American Dream. Duo tout terrain radiophonique accueilli par la MJC Champ Libre à l’occasion du lancement de la nouvelle station FM 92.1 Radio Agora Vallée de la Vienne De et par Noëmie Bouissou ou Renata Do Val et Ricardo Gaiser Technique : Charlotte Comte ou Raphaël Jourdain Regard Extérieur: Benjamin de Matteïs, Clemence Rouzier, Antoine Nicaud Conseil au Vélo Acrobatique: Claire Ruiz Conseil Musical: Katja Andersen Création Sonore: Charlotte Comte et Raphaël Jourdain Costumes : Lydie Tarragon Photo : Cha Comte et Caroline Fabre Coproduction et Accueil en Résidence : La Cascade – Pôle National Cirque – Ardèche Auvergne Rhône-Alpes / Avant-Scène Cognac, Scène conventionnée Aide à la résidence: Carré Magique – Pôle national cirque Lannion Accueil en Résidence : La Grainerie / La Cave Coopérative Baro D’Evel / La Bouriette

Accès libre

Duo tout terrain radiophonique

