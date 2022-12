COLORIONS LA VIE ENSEMBLE RADIO RENCONTRE DUNKERQUE Dunkerque Catégories d’évènement: Dunkerque

COLORIONS LA VIE ENSEMBLE RADIO RENCONTRE DUNKERQUE, 21 décembre 2022, Dunkerque. COLORIONS LA VIE ENSEMBLE Mercredi 21 décembre, 15h00 RADIO RENCONTRE DUNKERQUE Une classe de terminale bac pro dans un quartier de politique de la ville se sont mobilisés sur la thématique du racisme et l’antisémitisme, ainsi que l’homophobie RADIO RENCONTRE DUNKERQUE 66 RUE DU FORT LOUIS 59140 DUNKERQUE Dunkerque Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France La classe de terminale baccalauréat professionnelle en ASSP ( Accompagnement et Soins à la Personne) du lycée de l’île Jeanty ont réalisé deux émissions :

– Une sur les 50 ans de la loi contre le racisme votée au 1er Juillet 1972

– La situation de l’homophobie après 1983

Avec des interviews et la participation du tissu associatif dunkerquois.

2022-12-21T15:00:00+01:00

2022-12-21T17:00:00+01:00

