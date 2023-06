À vous les studios ! Radio Rayvox Nîmes, 16 septembre 2023, Nîmes.

À vous les studios ! 16 et 17 septembre Radio Rayvox Gratuit. Entrée libre.

Venez découvrir l’évolution historique et sonore de la radio, de 1950 à nos jours, à travers une expérience d’écoute comparative d’archives sonores provenant de l’INA, de Radio Nîmes, et la possibilité d’entendre votre propre voix.

La visite comprend une présentation historique et technique de la radio « Rayvox », mettant en avant son matériel analogique spécifique pour une webradio, ainsi qu’une présentation de différents types de microphones. Vous aurez également l’occasion d’écouter et de comparer des enregistrements radiophoniques de la seconde moitié du XXe siècle jusqu’à nos jours.

Une installation spéciale vous permettra d’écouter non seulement des archives, mais aussi votre propre voix à travers différents types de microphones et de casques d’époques variées.

Grâce à la comparaison des différentes archives et des différents microphones, vous développerez une perception globale de l’évolution du son radiophonique, de son vocabulaire et de son patrimoine.

Radio Rayvox 9 rue Gautier, 30017 Nîmes Nîmes 30017 Gambetta Gard Occitanie https://www.rayvox.org/ Rayvox est une webradio à but non lucratif basée à Nîmes, engagée dans la promotion de la musique, des arts et de la culture.

La radio compte une équipe d’environ trente bénévoles qui opèrent depuis un local comprenant un studio d’enregistrement, une cabine de prise de son analogique, ainsi qu’un ensemble de matériel numérique dédié à la diffusion. Le résultat se traduit par une programmation régulière comprenant une vingtaine d’émissions, des podcasts, des diffusions en direct de concerts, des partenariats, ainsi que des enregistrements de maquettes pour des groupes émergents ou professionnels.

