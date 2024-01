RADIO PUBLIG FÊTE AUSSI LA RADIO // Émission en public BEAJ KAFE, Brest, Finistère Brest, dimanche 11 février 2024.

A l’occasion du Festival de la radio et de l’écoute Longueur d’Ondes qui se déroule à Brest du 7 au 11 février 2024, Radio Publig se prête au jeu pour célébrer la radio avec vous au Beaj Kafe ! Au programme, des échanges, des jeux, et d’autres surprises…

instagram : @radiopublig

https://www.radio-u.org/-Radio-Publig-.html

https://www.longueur-ondes.fr/festival/edition-2024

GRATUIT, Places limitées, sans réservation

PETITE RESTAURATION SUR PLACE

BEAJ KAFE, Brest, Finistère 51 rue Branda 29200Brest Saint-Martin Brest 29200 Finistère