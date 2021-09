Paris La Maison de la Poésie île de France, Paris Radio Podcasts, ça s’écoute et on en parle ! La Maison de la Poésie Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Radio Podcasts, ça s’écoute et on en parle ! La Maison de la Poésie, 11 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 11 septembre 2021

de 11h30 à 22h

gratuit

Le samedi 11 septembre, avec la journée spéciale Radio Podcasts, ça s’écoute et on en parle !, Télérama et Longueur d’ondes proposeront des rencontres en public et un spectacle à la Maison de la Poésie à Paris. Ouvrir de nouveaux horizons, rencontrer des personnalités, stimuler l’imaginaire… La radio et les podcasts sont des viviers de connaissances, de voyages immobiles, de sensations. En ébullition depuis l’émergence de nouveaux usages d’écoute, grâce à Internet, le monde de l’audio se réinvente sans cesse. Le samedi 11 septembre, avec la journée spéciale Radio Podcasts, ça s’écoute et on en parle !, Télérama et Longueur d’ondes proposent des rencontres en public à la Maison de la Poésie. Un temps de réflexion et d’échanges pour creuser le choix d’une thématique, la façon de la préparer, d’envisager sa transposition en son, ou encore sa dramaturgie. L’occasion de faire dialoguer des personnalités sur leur manière de parler de littérature au micro, sur l’éclosion des féminismes audio, le renouvellement des fictions sonores, ou encore sur le journalisme de guerre. Pour fêter, ensemble, un médium d’une richesse rare. Animations -> Conférence / Débat La Maison de la Poésie Passage Molière, 157 rue Saint Martin Paris 75003

11 : Rambuteau (174m) 4 : Étienne Marcel (249m)

Contact :Télérama 0155305589 servicecommunication@telerama.fr https://www.telerama.fr/ https://fr-fr.facebook.com/Telerama/ https://twitter.com/Telerama Animations -> Conférence / Débat Étudiants;Ados;Les Nuits;En famille

Date complète :

2021-09-11T11:30:00+02:00_2021-09-11T22:00:00+02:00

Télérama et Longueur d’ondes Christian Debbane pour Télérama

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Maison de la Poésie Adresse Passage Molière, 157 rue Saint Martin Ville Paris lieuville La Maison de la Poésie Paris