Marseille Friche belle de mai Bouches-du-Rhône, Marseille “Radio ouverte” par Radio Galère Friche belle de mai Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

“Radio ouverte” par Radio Galère Friche belle de mai, 28 août 2021, Marseille. “Radio ouverte” par Radio Galère

Friche belle de mai, le samedi 28 août à 14:00

Au programme : de 14h00 à 15h00 : Un plateau radio pour faire un bilan de l’année 2021 De 15h30 à 18h00 : Buvette, dj set, open mic, Le but c’est de se capter entre bénévoles, abonnée, auditeur.ice et sympathisant.es et celle et ceux qui ont envie de nous rencontrer, autour d’un verre, discuter de nos pratiques, faire un peu de radio, à la bien. ♫♫♫ Friche belle de mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-28T14:00:00 2021-08-28T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Friche belle de mai Adresse 41 rue Jobin, 13003 Marseille Ville Marseille lieuville Friche belle de mai Marseille