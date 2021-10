Marseille Friche belle de mai Bouches-du-Rhône, Marseille Radio ouverte / Apéro-mix Friche belle de mai Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Radio ouverte / Apéro-mix Friche belle de mai, 20 novembre 2021, Marseille. Radio ouverte / Apéro-mix

Friche belle de mai, le samedi 20 novembre à 18:00

Radio Galère ouvre ses portes le samedi 20 novembre le temps d’une soirée! Venez nombreux.ses prendre l’apéro, écouter/participer à une émission en direct, danser devant un concert ou un DJ set, de 18h à 22h…! Apéro-mix en partenariat avec le Collectif des Rosas qui proposera un apéro brésilien dans le cadre des Assises de lutte contre la négrophobie. La programmation détaillée est à venir… Accès : Friche la Belle-de-mai, “escalier rouge” 1er étage à gauche, dans les studios de Radio Galère.

Entrée libre

♫♫♫ Friche belle de mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T18:00:00 2021-11-20T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Friche belle de mai Adresse 41 rue Jobin, 13003 Marseille Ville Marseille lieuville Friche belle de mai Marseille