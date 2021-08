Paris Foire du Trône Paris Radio On – Théâtre en drive-in sur la pelouse de Reuilly Foire du Trône Paris Catégorie d’évènement: Paris

Radio On – Théâtre en drive-in sur la pelouse de Reuilly Foire du Trône, 13 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 13 au 15 septembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi de 20h30 à 22h

payant

À l’instar des ciné-parcs en plein air, découvrez ce spectacle de Guillaume Bariou/Cie Biche Prod en configuration drive-in. Installez-vous confortablement dans votre voiture ou celle mise à votre disposition, réglez l’auto-radio et montez le son à votre convenance. À PROPOS Deux heures du matin, l’heure à laquelle l’insomniaque fait le point. Un horaire ambigu, à l’image de Driver, protagoniste central de RADIO ON. Perdu entre ses rêves d’enfance et sa peur de vieillir, il tente dans un ultime sursaut de reprendre le fil de sa propre vie, quitte à la faire basculer dans la fiction. Partant de À deux heures du matin de Falk Richter, Guillaume Bariou transporte le plateau en plein air pour proposer une expérience inédite de théâtre en format drive-in. Depuis leur habitacle, les spectateurs écoutent via l’autoradio les voix des trois comédiens, dont on suit l’évolution à travers le pare-brise, avec le sentiment jouissif d’assister à une rencontre clandestine. Optant pour un parti pris résolument cinématographique, Guillaume Bariou signe ici une pièce intense sur la manière dont la société dévie nos trajectoires. DRIVE-IN Ce spectacle est à partager en covoiturage, dans le respect des gestes barrières. Venez avec votre voiture et accueillez des passagers, vous bénéficiez des tarifs les plus bas ! Conducteurs et passagers partageront un véhicule le temps du spectacle (3 personnes par véhicule maximum). Après réservation, que vous soyez conducteur ou passager, notre équipe prendra contact avec vous pour organiser votre venue. Les conducteurs seront invités à se présenter 30 minutes avant la représentation. Spectacles -> Théâtre Foire du Trône Pelouse de Reuilly – Porte dorée Paris 75012

