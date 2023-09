Radio Minus Sound System par Radio Minus – Monte le Son Médiathèque Françoise Sagan Paris, 25 novembre 2023, Paris.

Le samedi 25 novembre 2023

de 17h00 à 19h00

.Tout public. A partir de 5 ans. gratuit

Gratuit sur inscription

A l’occasion du festival Monte le Son des bibliothèques de Paris, la médiathèque Françoise Sagan reçoit le Radio Minus Sound System ! Au programme : atelier masques et boum cosmopolite pour toutes et tous à partir de 5 ans.

Remettre

en lumière les trésors cachés de la création enfantine, tel est le projet

de Radio Minus. Pas question de faire entendre aux enfants les morceaux qu’ils

connaissent déjà : puisant dans sa discothèque d’enregistrements rares, la

station diffuse les titres les plus inattendus et inclassables du genre. Tous

les styles et zones géographiques sont ainsi représentés : des

orchestrations les plus classiques aux traitements les plus électroniques, des

projets pédagogiques alternatifs aux bandes originales de dessins animés, du

folklore kabyle au disco japonais…

Avec

cette boum, Radio Minus se concentre sur les morceaux les plus dynamiques et

dansants de sa collection qu’elle agrémente de visuels vidéoprojetés et ponctue

de jeux et chorégraphies interactifs.

La boum sera précédée d’un atelier de création de masques.

Boum cosmopolite à partir de 5 ans

Durée : 60 mn

Distribution : Sylvain

Quément (aka Gangpol) & Yassine de Vos – Images : Guillaumit

Production : L’Armada Productions

Partenaires : Capitaine Futur / La Gaîté Lyrique (Paris), Stereolux (Nantes)

Soutiens : Région Bretagne / Rennes Métropole

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Contact : +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

